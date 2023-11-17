BM'den İsrail'e uyarı: İlerlemeyi durdurun

Yayınlanma: 17.11.2023 - 15:17

Güncelleme: 17.11.2023 - 15:17

BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısı sonrasında AA muhabirinin, "İsrail, Gazze Şeridi'ndeki işgalini güneye doğru genişletmeye hazırlanıyor. Bu durum güneyi de olumsuz etkileyecektir ve sivillerin sürgün durumunu daha büyük bir felakete dönüştürecek. Buna tepkiniz nedir?" sorusunu yanıtlayan BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Jeremy Laurence, "Bizim tepkimiz, her zaman olduğu gibi uluslararası insancıl hukukun ön planda olması gerektiği yönündedir. Dolayısıyla sivillerin, onların mallarının ve geçim kaynaklarının korunması her şeyden önce gelmeli. Ancak eğer şimdi Gazze'nin güneyine doğru ilerliyorlarsa (İsrail), son çağrı durmaları yönündedir" diye konuştu.

Gazze'de ateşkesin gerçekleşmesi gerektiğinin altını çizen Laurence, "Burada sivillerin hayatları tehlikede, 10 binden fazla sivilin öldürüldüğünü gördük, bu çılgınlık. Öldürülenlerin çoğu kadın ve çocuk. Tek bir çözüm var o da ateşkes. Bu yaşananlar durdurulmalı" değerlendirmesini yaptı.

AA muhabirinin, "İsrail eğer bu işgalini Gazze Şeridi'nin güneyine doğru genişletirse bölge için daha büyük bir felaket olacağını düşünüyor musunuz?" sorusunu da cevaplayan Laurence, "Tabii ki bunun riskleri çok büyük. Gazze'nin güneyinde, kuzeyden kaçıp geldikleri için daha fazla insan var. Birdenbire 2 milyon insanı şehrin yarısı büyüklüğünde bir alana sıkıştırıp, bunların potansiyel top atışı ve sokak çatışmaları içerisinde kalmasını bekleyemezsiniz. Sivillerin korunması çok önemli ve şu anda birinci öncelik bu olmalı. Şu anda tek çözüm, savaşın durmasıdır" ifadesini kullandı.