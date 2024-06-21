BM'den Mavi Hat boyunca ateşkes çağrısı

Yayınlanma: 21.06.2024 - 08:21

Güncelleme: 21.06.2024 - 08:33

BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) tarafından yapılan açıklamaya göre, BM Lübnan Özel Koordinatörü Hennis-Plasschaert, UNIFIL Misyonu Başkanı ve Başkomutanı General Aroldo Lazaro ile Lübnan'ın güneyinde görev yapan UNIFIL güçleriyle bir araya geldi.

Hennis-Plasschaert'in, Hizbullah ile İsrail ordusu arasında 8 ayı aşkın süredir devam eden ve binlerce kişinin hayatını etkileyen çatışmalar sonrasında Mavi Hat boyunca istikrarı yeniden sağlamayı amaçladığı belirtildi.

Açıklamada, "tüm tarafların karşılıklı çatışmayı durdurması ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararı doğrultusunda sürdürülebilir çözümlere bağlı kalması gerektiği" vurgulandı.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

Bu çatışmalarda 347 Hizbullah mensubu, 63 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü bildirilmişti.