BM'den operasyon tepkisi: Yüz binlerce kişi mahrum kalıyor

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki kara harekatının, yerinden edilen yaklaşık 300 bin Filistinliye insani yardımın ulaştırılmasına engel olduğunu duyurdu.

AA
Yayınlanma: 02.11.2023 - 16:06
BM'den operasyon tepkisi: Yüz binlerce kişi mahrum kalıyor
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BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinin (OCHA), X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Gazze'deki duruma ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde yürüttüğü kara operasyonu, yaklaşık 300 bin yerinden edilmiş kişiye insani yardım ulaştırılmasını engelliyor" ifadesi kullanıldı.

Çatışmalar nedeniyle bölgenin kuzeyi ile Gazze kentinin, Gazze Şeridi'nin kalan kısmından "büyük ölçüde koptuğu" belirten açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki 300 bin yerinden edilen kişiye insani yardım ulaştırılmasının "durma noktasına geldiği" kaydedildi.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nde kanser hastalarının tedavi gördüğü tek hastanenin hizmet dışı kalmasının ardından 70 kanser hastasının ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı vurgulandı.


israil Gazze Şeridi

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