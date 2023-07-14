BM'den Rusya'ya 'Tahıl Anlaşması' teklifi

Yayınlanma: 14.07.2023 - 08:23

Güncelleme: 14.07.2023 - 08:23

Rus tahılının ve gübresinin ihracatına kısıtlama geldiğini öne süren Rusya; Türkiye, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler ile yaptığı Tahıl Koridoru Anlaşması'nı uzatmaya yanaşmadı.



Anlaşmanın süresi 17 Temmuz'da dolmadan önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme isteğini dile getirdi. Türkiye'nin Azov komutanlarını serbest bırakması üzerine Rusya geri adım attı ve Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rus lider Vladimir Putin'in bu konuyu telefonda görüşmeye hazır olduğunu dile getirdi.

İngiliz haber ajansı Reuters ise Birleşmiş Milletler koridorlarında konuşulan bir iddiayı paylaştı. İddiaya göre Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede şu teklifi sundu: Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması uzatılacak, karşılığında Rusya tekrar uluslararası SWIFT ödeme sistemine dahil edilecek.

Oda TV'de yer alan habere göre Rusya, SWIFT uluslararası ödeme sisteminden Ukrayna Savaşı sonrası çıkarıldı. Bunun üzerine Türkiye ve Rusya, Rus MIR sistemini kullanmaya başladı. ABD'nin yaptırım tehdidi sonrası Türkiye, MIR sistemini askıya aldı ve bunun yerine yerli ödeme sistemi TROY'un kullanımına başlandı.

'KATILIMI ASKIYA ALABİLİR'

17 Temmuz'da sona erecek tahıl anlaşması hakkında konuşan Putin, "Bu anlaşmadaki katılımımızı askıya alabiliriz. Eğer bize verilen tüm vaatlerin yerine getirileceğini bir kez daha söylerlerse, o zaman bu vaatleri yerine getirsinler ve biz de hemen anlaşmaya yeniden dahil oluruz" ifadelerini kullandı.

Önlerinde birkaç günü daha olduğunu ve düşünmeye devam edeceklerini söyleyen Putin, seçeneklerden birinin "önce uzatma sonra vaatlerin yerine getirilmesi değil, önce vaatlerin yerine getirilmesi sonra uzatma" olacağını kaydetti.

Bu bağlamda Putin, Rusya'nın tahıl anlaşmasını kendisine verilen vaatler yerine getirildiğinde uzatacağı mesajını verdi.