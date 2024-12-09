BMGK, Suriye için 'acil' toplanıyor: Kapalı kapılar ardında görüşülecek

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi ve ardından Suriye'de yaşanan siyasi değişimin yansımalarının değerlendirilmesi üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bugün acil bir oturum için toplanacağı bildirildi.

BMGK, Suriye için 'acil' toplanıyor: Kapalı kapılar ardında görüşülecek
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Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 09.12.2024 - 14:01

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Rusya'nın talebi üzerine Suriye'deki son gelişmeleri görüşmek üzere bugün kapalı kapılar ardında acil bir toplantı yapmayı planlıyor.

AFP'nin aktardığına göre, Pazartesi akşamı yapılması planlanan toplantıda özellikle 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi ve ardından Suriye'de yaşanan siyasi değişimin yansımalarının değerlendirilmesi üzerinde durulacak.

Söz konusu toplantının, Suriye'deki siyasi değişime verilecek uluslararası tepkinin belirlenmesi açısından kritik önem taşıdığına inanılıyor.

Rusya'nın talep ettiği toplantı, kapalı kapılar ardında gerçekleşecek.

Silahlı muhalif grupların, başkent Şam'ı ele geçirerek, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesine neden olmuştu.

Esad ve ailesinin, ülkesini terk ederek Moskova'ya gittiği ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kendisine sığınma hakkı verildiği bildirilmişti.


Etiketler: #suriye #Rusya

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