Boğaz geçiş sırası bekleyen tankerlere yenileri eklendi

08 Aralık 2022 Perşembe, 11:39

G7 ülkeleri, Avrupa Birliği (AB) ve Avustralya'nın 5 Aralık'ta uygulamaya başladığı tavan fiyat mekanizması kapsamında, Rusya'dan ihraç edilen petrol belirlenen seviyeden düşük fiyata alınmadığı takdirde sigorta gibi denizcilik hizmetlerinin sunulması yasaklandı.

Türkiye ay başından bu yana boğazlardan geçecek ham petrol gemilerinden, geminin mali mesuliyet sigortasının her geçiş için geçerli olduğunu gösteren bir mektup istiyor.

Bu yeni zorunluluk nedeniyle boğazlardan geçiş için bekleyen tanker sayısı ve geçiş için bekleme süresi artmaya başladı.

Denizcilik acentesi Tribeca, İstanbul Boğazı'nın kuzeyinde geçiş için bekleyen 200 metreden uzun tanker sayısının beş artışla 16'ya yükseldiğini, henüz bugün için tanker geçişi planlanmadığını belirtti.

Çanakkale Boğazı'nda ise geçiş için bekleyen tanker sayısı 12'den dokuza indi. Ancak tankerlerin hiçbirinin ham petrol taşımadığı belirtildi.

Batı ülkelerinden yetkililer ile Türk mevkidaşları arasında sorunun giderilmesi için dün görüşmeler yürütülürken, ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo, tavan fiyat uygulamasının Türk sularından geçen gemilere ek kontroller yapılmasını gerekli kılmadığını ifade etti.

Reuters'a konuşan İngiltere yetkilisi, "İngiltere, ABD ve AB, petrol tavan fiyatının uygulamaya alınması ve çözüme ulaşılması için Türk hükümeti ve denizcilik ile sigorta sektörleriyle yakın çalışma yürütüyor" dedi ve devam etti:

"Gemilerin İstanbul Boğazı'na erişiminin engellenmesi için çevre, sağlık ya da güvenlik sebebi bulunmuyor."

RIA haber ajansında dün yer alan habere göre Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Grushko da Rusya'nın tankerlerin yığılmasına dair endişeli olduğunu, konuyu sigorta ve nakliye şirketleriyle görüştüğünü ifade etti.

Grushko, "Sorun çözülmezse tabii ki siyasi boyutta müdahale olur" dedi.