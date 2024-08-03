Bölgesel gerilim tırmanıyor: İsveç'ten Beyrut Büyükelçiliği kararı

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billstrom, İsrail ile Hizbullah arasında yaşanan yoğun çatışmaların ardından Beyrut Büyükelçiliği’nin başka bir yere taşınmasını planlandıklarını belirterek, elçilik personeline de Beyrut’tan Kıbrıs’a gitmelerini söylediklerini aktardı.

İHA
Yayınlanma: 03.08.2024 - 14:48
Bölgesel gerilim tırmanıyor: İsveç'ten Beyrut Büyükelçiliği kararı
Abone Ol google-news

İran, İsrail, Hizbullah arasında yükselen gerilim Gazze savaşının bölgesel bir çatışmaya dönüşebileceği endişeleri artırdı.

İsrail ile Lübnan’daki Hizbullah güçleri arasında yaşanan yoğun çatışmalar nedeniyle ülkeler büyükelçiliklerine yönelik adımlar da atıyor.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billstrom İsveç Radyosu’na yaptığı açıklamada, elçilik personeline Beyrut’tan Kıbrıs’a gitmelerini söylediklerini ve Beyrut Büyükelçiliği’ni geçici olarak başka bir yere taşımayı planladıklarını söyledi.

Billstrom, kararın başlangıçta Ağustos ayı için alındığını ancak güvenlik durumuna bağlı olarak uzatılabileceğini aktardı.


isveç haberleri büyükelçilik haberleri Beyrut haberleri

İlgili Haberler

Son Dakika... İsrail'den Lübnan'a saldırı: Beyrut'ta patlama

Son Dakika... İsrail'den Lübnan'a saldırı: Beyrut'ta patlama
ABD’nin Beyrut Büyükelçiliğine silahlı saldırı

ABD’nin Beyrut Büyükelçiliğine silahlı saldırı
Lübnan basınından İngiltere iddiası: Saldırı konusunda Beyrut'u uyardı

Lübnan basınından İngiltere iddiası: Saldırı konusunda Beyrut'u uyardı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler