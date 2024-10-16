Bolivya'da eylemciler, otoyolu trafiğe kapattı: Hükümet protesto edildi

Yayınlanma: 16.10.2024 - 07:55

Güncelleme: 16.10.2024 - 07:55

Bolivya basınında çıkan habere göre, yerliler, Morales'in tutuklama kararını protesto etmek için ülkenin en önemli iki otoyolunda barikat kurdu.

Otoyolu trafiğe açmak isteyen polis ile yerliler arasında çatışma çıktı, bazı göstericiler gözaltına alındı.

İletişim Bakan Yardımcısı Gabriela Alcon, basına yaptığı açıklamada, göstericilerin taleplerinin anayasaya aykırı olduğunu belirtti.

Otoyolların trafiğe kapanmasının ülke ekonomisine zarar verdiğini vurgulayan Alcon, "Siyasi meseleler yüzünden nakliye işçileri, üreticiler ve şoförler şu anda zarar görüyor, ablukanın sebep olacağı zararlardan kim sorumlu? Akaryakıt istasyonlarında kuyruklar gördük, tedarik zincirinde aksamalar meydana geliyor, gıda fiyatlarının yükselme riski var, sorumlu kim?" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, eski Devlet Başkanı Morales de X hesabından, Devlet Başkanı Luis Arce'yi hedef aldı.

Hükümetin, değişim sürecini baltalamaya çalıştığını vurgulayan Morales, "Yasal işlemlerle bizi siyaseten men etmek istiyorlar. Biz onlardan korkmuyoruz. İstismar ve şiddet bizde her zaman demokratik bir karşılık bulmuştur. 2005'te olduğu gibi Bolivya halkının krizden çıkması için gerçek bir alternatifi temsil ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Bolivya'da savcılık, Morales hakkında, "insan kaçakçılığı" suçlamasıyla ifade vermesi için yakalama kararı çıkarıldığını duyurmuştu.

Savcı Sandra Gutierrez, 11 Ekim'de yaptığı açıklamada, Morales hakkında 2006-2019 yıllarındaki devlet başkanlığı döneminde "insan kaçakçılığı" yaptığı iddiasıyla yakalama kararı çıkarıldığını belirterek, "Morales ve soruşturma altındaki diğer kişilere usulüne uygun şekilde tebligat yapıldı. Kimsenin savunma hakkı ihlal edilmiyor, her şey şeffaf ve yasalara uygun şekilde yürütülüyor" ifadelerini kullanmıştı.