Bolsonaro'dan seçim yenilgisi sonrası ilk açıklama

10 Aralık 2022 Cumartesi, 13:10

Brezilya eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, 30 Ekim'de seçimi kaybetmesinin ardından alışılmadık sessizliğini bozdu ve "ruhum acıyor" dedi.

AFP'nin haberine göre, Bolsonaro, 30 Ekim'de solcu rakibi Luiz Inacio Lula da Silva'ya karşı kıl payı kaybettiği ikinci tur seçimlerinden bu yana ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı.

Bolsonaro, "Neredeyse 40 gündür sessizim. Bu canımı acıtıyor, ruhumu incitiyor. Ben her zaman aranızda mutlu bir insan oldum, hatta halkın arasında hayatımı riske attım" ifadesinde bulundu.

Yeni Devlet Başkanı Lula, dışişleri, adalet, savunma ve genelkurmay başkanlığı gibi kilit görevlerdeki bakanlarını açıkladı.

Bolsonaro, 1 Ocak'a kadar görevde kalacak.

Bolsonaro'nun seçimi kaybetmesinin ardından binlerce destekçisi yolları kapattı ve askeri kışlaların önünde gösteri yaparak ordudan Lula'nın iktidara gelmesini engellemesini istemişti.

Brezilya seçim otoritesi, Bolsonaro'nun partisinin seçim yenilgisine karşı yaptığı itirazı reddetmiş ve davayı "kötü niyetle" açtığı için 4 milyon dolardan fazla para cezasına çarptırmıştı.