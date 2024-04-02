Peru'da yolsuzluk soruşturması: 6 bakan istifa etti!

Peru'da Cumhurbaşkanı Dina Boluarte hakkındaki yolsuzluk soruşturmasının ardından 6 bakan istifa etti.

AA
Yayınlanma: 02.04.2024 - 12:19
Peru'da yolsuzluk soruşturması: 6 bakan istifa etti!
Abone Ol google-news

Peru'da Cumhurbaşkanı Boluarte hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmasının ardından İçişleri Bakanı Victor Torres ve Eğitim Bakanı Miriam Ponce'un da aralarında olduğu 6 bakan, görevlerinden istifa ettiklerini duyurdu.

Torres, gazetecilere yaptığı açıklamada, istifasının ailevi bir meseleden kaynaklandığını belirtirken diğer bakanlar konuya dair bilgi paylaşmadı.

Öte yandan bakanların istifasıyla eş zamanlı olarak çok sayıda farklı partiden milletvekili, "ahlaki yetersizlik" nedeniyle Boluarte'nin görevden alınması talebini içeren dilekçeyi Parlamento'ya sundu.

Boluarte'nin görevden alınması için 130 sandalyeli Parlamento'da 87 kişinin teklif lehine oy kullanması gerekiyor.

Boluarte ise söz konusu istifaların ardından 18 bakanlığın bulunduğu ülkede boşalan 6 bakanın yerine yeni isimleri görevlendirdi.

Söz konusu kabine değişikliği kapsamında yeni bakanlar yemin ederek görevine başladı.

Peru Ulusal Polisi, 31 Mart'ta hakkındaki yolsuzluk soruşturması kapsamında Cumhurbaşkanı Dina Boluarte'nin evine baskın düzenlemişti.

Savcılık eşliğinde Boluarte'nin başkent Lima'daki evine giren polis, beyan edilmediği iddia edilen lüks saatler ile ilgili arama yapmıştı.

"Rolexgate" adlı yolsuzluk soruşturması çerçevesinde savcılık, Boluarte'nin yasa dışı zenginleştiği iddialarını araştırıyor.


Peru haberleri Dina Boluarte haberleri

İlgili Haberler

Peru’da lüks saat soruşturması: İçişleri Bakanı istifa etti

Peru’da lüks saat soruşturması: İçişleri Bakanı istifa etti
Peru liderine 'yolsuzluk' baskını: Ajanlar eve balyozla girdi!

Peru liderine 'yolsuzluk' baskını: Ajanlar eve balyozla girdi!
Bilim insanları Peru'da dev yunusa ait 16 milyon yıllık kafatası buldu

Bilim insanları Peru'da dev yunusa ait 16 milyon yıllık kafatası buldu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Özgür Özel gözleri dolarak konuştu: 'Seçmen Türkiye'de yeni bir siyasetin kurulmasına karar verdi'

Özgür Özel gözleri dolarak konuştu: 'Seçmen Türkiye'de yeni bir siyasetin kurulmasına karar verdi'
Tuna Kiremitçi’den bomba iddia: Seçim sonucu sevinci TRT 2 programını etkiledi

Tuna Kiremitçi’den bomba iddia: Seçim sonucu sevinci TRT 2 programını etkiledi
Son Dakika: Erdoğan balkona çıktı: Yerel seçim sonrası ilk açıklama

Son Dakika: Erdoğan balkona çıktı: Yerel seçim sonrası ilk açıklama
CHP’nin itirazı reddedildi: Kocaeli Körfez seçiminde neler yaşanıyor?

CHP’nin itirazı reddedildi: Kocaeli Körfez seçiminde neler yaşanıyor?
TKP, Defne’de ikinci oldu

TKP, Defne’de ikinci oldu
AK Parti’den aday gösterilmeyince bağımsız aday oldu, seçimi kazandı

AK Parti’den aday gösterilmeyince bağımsız aday oldu, seçimi kazandı
Mansur Yavaş’tan belediye başkanlarına: ‘Bu teklifi reddedenler…’

Mansur Yavaş’tan belediye başkanlarına: ‘Bu teklifi reddedenler…’
Acun Ilıcalı’dan sert sözler! Yunus Emre diskalifiye mi olacak?

Acun Ilıcalı’dan sert sözler! Yunus Emre diskalifiye mi olacak?