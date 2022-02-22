Boris Johnson İngiltere'de kalan COVID kısıtlamalarını kaldırdı

22 Şubat 2022 Salı, 12:51

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, pazartesi günü virüsün yeni ve daha ölümcül varyantlarının potansiyelini kabul etmesine rağmen, COVID-19'lu kişilerin kendilerini izole etme gerekliliği de dahil olmak üzere İngiltere'deki son yerel koronavirüs kısıtlamalarını kaldırıyor.

Johnson, Avam Kamarası'ndaki milletvekillerine, ülkenin COVID-19'u grip gibi diğer bulaşıcı hastalıklarda olduğu gibi tedavi etme planının bir parçası olarak "hükümet kısıtlamalarından kişisel sorumluluğa geçtiğini" söyledi.

"Barış zamanı tarihlerindeki en karanlık ve en korkunç iki yıl"ın sona erdiğini söyleyen Johnson, televizyonda yayınlanan bir basın toplantısında, "Bugün, COVID'e karşı zafer ilan edebileceğimiz gün değil, çünkü bu virüs yok olmuyor. Ancak son iki yılın tüm çabalarının nihayet özgürlüklerimizi tam olarak geri getirirken kendimizi korumamızı sağladığı gün” ifadelerini kullandı.

Johnson, COVID-19'lu kişiler için zorunlu kendi kendine izolasyonun perşembe gününden itibaren sona ereceğini ve enfekte kişilerin temaslılarının rutin takibinin durdurulacağını doğruladı. İnsanlara hasta olmaları durumunda evde kalmaları tavsiye edilecek, ancak artık ekstra finansal destek almayacak.

AVRUPA'DA SADECE İNGİLTERE'DE

Pazartesi günkü duyuru yalnızca İngiltere'nin 67 milyonluk nüfusunun 56 milyonuna ev sahipliği yapan İngiltere için geçerli. Danimarka hariç diğer Avrupa ülkelerinin çoğundan daha az kısıtlamayla İngiltere'den ayrılıyor.

1 Nisan'dan itibaren, virüs için laboratuvar onaylı PCR testleri yalnızca yaşlılar ve bağışıklığı baskılanmış kişiler için ücretsiz olarak sunulacak. Hükümet ayrıca satın alınabilecek olsa da halka açık ücretsiz hızlı virüs testleri sunmayı bırakacak.

Yine de hükümet, pandeminin bitmediğini ve virüsün hala kötü sürprizler yaratabileceğini vurguladı. Johnson, bilim insanlarının şu anda baskın olan "yeni varyantlar olacağından emin olduklarını ve Omicron'dan daha kötü olmalarının çok muhtemel olduğunu" söyledi.

Johnson, Kraliçe II. Elizabeth'in Pazar günü COVID-19 testinin pozitif çıkmasının, bu virüsün hala yaygın olduğunu hatırlattığını söyledi. Buckingham Sarayı, 95 yaşındaki hükümdarın hafif, soğuk algınlığı benzeri semptomlar yaşadığını söyledi.

Hükümet planı, virüsü aşılar ve tedavilerle kontrol altında tutmayı öngörüyor. 75 yaş ve üstü herkese, kendilerini ciddi hastalıklara karşı savunmasız bırakan koşulları olan 12 yaş ve üstü ile birlikte dördüncü bir aşı dozu sunulacak.





'RİSKLİ BİR HAREKET'

Bazı bilim insanları, tüm kısıtlamaların kaldırılmasının, enfeksiyonlarda artışa neden olabilecek ve ülkenin gelecekteki daha öldürücü türlere karşı savunmasını zayıflatabilecek riskli bir hareket olduğunu söyledi.

Hükümet, Ulusal İstatistik Ofisi tarafından yürütülen ve insanları semptomlarının olup olmadığını test ettiği için çok değerli kabul edilen Enfeksiyon Anketi de dahil olmak üzere güçlü bir sürveyans sistemini sürdüreceği konusunda ısrar etti. Ayrıca, gerekirse testleri hızlandırma yeteneğini de koruyacağını söyledi.

İngiltere baş sağlık görevlisi Chris Whitty, virüsün yaygınlığının hala "çok yüksek" olduğunu söyledi ve insanları COVID-19'a sahip olmaları durumunda kendilerini tecrit etmeye devam etmeye çağırdı.

Johnson'ın muhafazakar hükümeti ocak ayında çoğu virüs kısıtlamasını kaldırdı, mekanlar için aşı pasaportlarını rafa kaldırdı ve İngiltere'deki hastaneler dışındaki çoğu ortamda maske zorunluluğunu sona erdirdi. Kendi halk sağlığı kurallarını belirleyen İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda da daha yavaş da olsa dışa açıldı.