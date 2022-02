İngiltere Rusya'ya uygulayacağı yaptırımları bugün açıklayacak

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss dün gece sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla bugün Rusya'ya yaptırım uygulayacaklarını duyurdu.

Truss paylaşımında Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne yapılan saldırılar karşısında olduklarını belirterek "Yarın, uluslararası hukuku ihlallerine ve Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik saldırılara yanıt olarak Rusya'ya yeni yaptırımlar açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Downing Street, İngiltere Başbakanı John Boris'in Ukrayna hükümetinin talebi üzerine Ukrayna'ya daha fazla savunma desteği göndermeyi araştıracağın da söyledi.



Tomorrow we will be announcing new sanctions on Russia in response to their breach of international law and attack on Ukraine's sovereignty and territorial integrity.