Boris Johnson’a son görev: Kiev'e atanacak
Geçtiğimiz günlerde İngiltere parlamentosunda yaşanan krizlerin ardından Başbakan Boris Johnson istifa etmişti. İngiliz basınında yer alan iddialara göre Johnson'ın yeni görevi belli oldu.
İngiltere'de yaşanan siyasi krizle birlikte koltuğunu bırakmak zorunda kalan ve Muhafazakâr Parti başkanlığından istifa eden Boris Johnson tüm dünyada bir numaralı gündem maddesi olmaya devam ediyor.
Hürriyet'te yer alan habere göre, İngiliz basınında dile getirilen iddia ise oldukça çarpıcı. İngiliz hükümetinde yer alan danışmanların basına verdiği demeçlere göre, Boris Johnson Ukrayna’ya gitmek için gün sayıyor.
Boris Johnson'ın isminin Vladimir Putin karşıtı ittifakı sürdürmek için Kiev'e Özel Elçi olarak atanmak üzere listelere yazıldığı iddia edildi.
İngiltere Başbakanı, savaşın ilk patlak vermesinden bu yana Ukrayna cumhurbaşkanının güçlü bir destekçisi oldu. Danışmanlar ise bu elçilik fikrini Johnson’ın Volodimir Zelenski ile yakın ilişkisi nedeniyle önerdi.
İngiltere’deki genel kanıya göre Johnson, Ukrayna’ya yapılacak askeri yardım ve barış görüşmelerinde aracı olabilir.
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