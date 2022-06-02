Boşanmaya götüren yemek: Her öğünde yalnızca onu yedi
Hindistan'da bir kişi, kendisine her öğünde sadece erişte hazırladığı gerekçesiyle eşinden boşandı.
Hindistan'da şaşırtan bir boşanma davası yaşandı. Bir kişi, eşi kendisine her öğünde erişte yaptığı için boşanma davası açtı.
Maggi marka erişte kullanıldığı gerekçesiyle 'Maggi davası' olarak nitelendirilen dava, Hindistan'ın Karnataka eyaletinin Ballari kentinde mahkemede görüldü.
The New Indian Express'e (TNIE) göre, hakim ML Raghunath, boşanma davasının adam tarafından açıldığını belirterek, karısının kahvaltı, öğle ve akşam yemeklerinde hazır Maggi eriştesi dışında başka bir yemek hazırlamayı bilmediğini belirtti.
Hakim, çiftin anlaşmalı boşandığını doğruladı.
BENZER DAVALAR YAŞANDI
Times of India'ya göre, Karnataka'nın Mysuru kentinde benzer vakalar yaşandı.
Bir kişi, takım elbisenin rengini doğru seçmediği iddiasıyla karısına boşanma davası açtı. Başka bir adam, yemeğe fazla tuz atmakla suçladığı karısından ayrılmak için mahkemeye başvurdu.
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