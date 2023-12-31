Bosna Hersek'te korkutan deprem
Bosna Hersek'in orta kesimlerinde bulunan Zenica kenti yakınlarında 5,2 büyüklüğünde deprem yaşandı.
Bosna Hersek'te 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafından paylaşılan verilere göre, merkez üssü Bosna Hersek'in Zenica kentinin 10 kilometre kuzeybatısında olan, yerel saatle 21.43'te 5,2 büyüklüğünde deprem yaşandı.
Deprem, başta başkent Saraybosna olmak üzere ülke genelindeki birçok kentte de hissedildi.
Ülke medyası, vatandaşların depremin son derece kuvvetli olduğu yönündeki açıklamalarına yer verirken, hasar yaşanmadığı bilgisi de paylaşıldı.
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