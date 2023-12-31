Dünyaca ünlü aktör Tom Wilkinson 75 yaşında hayatını kaybetti

The Full Monty, Shakespeare In Love ve The Best Exotic Marigold Hotel gibi filmlerle tanınan İngiliz aktör Tom Wilkinson, 75 yaşında hayatını kaybetti.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 31.12.2023 - 09:45
Dünyaca ünlü aktör Tom Wilkinson 75 yaşında hayatını kaybetti
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İngiliz sinemasının sevilen yüzlerinden Tom Wilkinson, 75 yaşında hayatını kaybetti. 

 “The Full Monty,” “Shakespeare In Love” ve “The Best Exotic Marigold Hotel” gibi unutulmaz yapımlarda yer alan aktör, sinema dünyasındaki iz bırakan kariyeriyle tanınıyordu.

Wilkinson'ın ölümüne ilişkin yapılan açıklamada, eşi ve ailesiyle birlikte evinde olduğu sırada aniden hayatını kaybettiği belirtildi.

Wilkinson, toplamda 130’dan fazla sinema ve televizyon filminde yer aldı. “Sense and Sensibility,” “Belle,” “Rush Hour” ve “RocknRolla” gibi farklı türlerdeki yapımlarda başarılı performans sergiledi. Ayrıca “John Adams” ve “The Kennedys” gibi mini dizilerdeki rolleriyle Emmy adaylıkları kazandı.

1997 yapımı “The Full Monty” filmiyle Bafta ödülü kazanan Tom Wilkinson, 26 yıl sonra Disney+ yayını için karakterlerini tekrar canlandırmıştı. Gerald rolündeki performansıyla dikkat çeken aktör, altı Bafta adaylığı ve “Michael Clayton” ile “In The Bedroom” filmleriyle iki Oscar adaylığı elde etti. Fantastik film severlerin gönlüne de özellikle Batman Begins filminde canlandırdığı Carmine Falcone rolüyle yerleşmişti.


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