Bosnalı Sırp lider Dodik'ten, Bosna Hersek açıklaması
Bosnalı Sırp lider Dodik, Müslüman ve Hristiyanların bir arada yaşayamayacağını savundu.
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Sırp üyesi Milorad Dodik, Bosna Hersek'in, Müslüman ve Hristiyanların bir arada yaşayamayacağının örneği olduğunu ileri sürdü.
Bosna Hersek'teki iki entiteden Sırp Cumhuriyeti'nin meclisinde konuşan Dodik, Bosna Hersek'in, Müslüman ve Hristiyanların uyumlu ve eşit bir şekilde bir arada yaşayamayacağının örneği olduğunu ve bu tür bir yaşamın başarılı olduğuna dair bir örneğin olmadığını iddia etti.
Bosna Hersek'in "dış güçler tarafından oluşturulduğunu" savunan Dodik, "Bugünkü Bosna Hersek bir dayatmadır. Bosna Hersek'i yabancılar oluşturmuştur ve yok olmak zorundadır. Bosna Hersek'te en ufak bir sonuç alınmaksızın bitmeyen müzakereler de sahtedir. Bizden kendi haklarımızdan, değerlerimizden vazgeçmemizi ve susmamızı istiyorlar" dedi.
Video Haberler
- Mansur Yavaş'tan dikkat çeken hareket
- Tiyatro gibi düğün
- Eşi benzeri yok
- Görenler şoke oluyor
- Sarıgül: Her zaman mevzideyiz, pusudayız
- İstanbul'da korkutan hortum!
- Eskişehir'de gerçeği aratmayan 'Airsoft' savaşı
- ''70 yıllık mazimiz var''
- Turistleri kandıran imitasyon parfüm satıcılarına operas
- İnancı ve hırsıyla kanseri yendi
En Çok Okunan Haberler
-
- Yüzlerce pilot orduya geri dönmeye zorlandı
- Saldırı görüntüleri ortaya çıktı
- Yakın çevresine sordu: Sedat Peker neden sustu?
- 'Tam bir küstahlık ve edepsizlik'
- Erdoğan'ın açıkladığı sosyal konut projesine tepki
- Almanya EuroBasket'te yarı finalde!
- AKP’li meclis üyesinden akıllara zarar iddia
- Sedat Peker'in evine silahlı saldırı: 1 yaralı
- 'Koordine edecek isimleri de biliyorum'
- 6’lı masaya yeni ayak eklediler