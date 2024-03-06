Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva Filistin bayrağı açtı
Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, katıldığı bir etkinlikte, İsrail'İn saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne destek amacıyla Filistin bayrağı açtı.
Başkent Brazilya'da düzenlenen 4. Ulusal Kültür Konferansı'nın açılış törenine katılan Lula da Silva, Filistin'e desteğini yineledi.
Brazilian President Lula Da Silva waves Palestinian flag in solidarity with the people of Gaza. pic.twitter.com/p59lgKT1qS— Palestine Highlights (@PalHighlight) March 5, 2024
Konferansta Filistin bayrağı açan Lula da Silva, konuşmasında, "Geçenlerde Filistin'de yaşananları gündeme getirdiğim için çok eleştirildim. Zaman, haklı olduğumu gösterecek. Filistin halkı, onurlu bir yaşam ve kendi devletini kurma hakkına sahiptir" ifadesini kullandı.
İsrail'in Gazze'de insani yardım bekleyen Filistinlileri hedef alan saldırısını hatırlatan Lula da Silva, bunun, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yaptığı "en ölümcül" saldırılardan biri olduğunu vurguladı.
Lula da Silva, 2 Mart'ta Saint Vincent ve Grenadinler'de düzenlenen CELAC Zirvesi'ndeki konuşmasında da "Uluslararası toplumun kayıtsızlığı ortada. İnsanlar, artık yiyecek almak isterken sırada öldürülüyor" değerlendirmesinde bulunmuştu.
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