Eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun destekçileri sokağa indi

Brezilya’da yürütülen darbe girişimi soruşturmasında adı geçen eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun binlerce destekçisi sokağa indi. Devlet Başkanı Lula'nın aksine İsrail'e destek veren Bolsonaro, İsrail bayrağı açtı.

İHA
Yayınlanma: 26.02.2024 - 10:51
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Brezilya’da 2022 yılı sonunda darbe girişimi iddiasıyla başlatılan soruşturmada adı geçen ve pasaportuna el konulan eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun binlerce destekçisi sokağa indi. 

Bolsonaro destekçileri, başkent Sao Paulo'daki Paulista Bulvarı'nda toplanarak, Bolsonaro’ya destek gösterisi düzenledi. Bolsonaro, söz konusu protestoyu "hukukun üstünlüğü, özgürlük, aileler ve gelecek için barışçıl bir toplantı" olarak nitelendirdi. Göstericiler, ellerinde Brezilya bayrakları ile Bolsonaro’ya destek sloganları attı.

İsrail bayraklarının da görüldüğü mitingde, katılanların yanı sıra Bolsonaro da destekçilerine benzer bir şekilde sahnede İsrail bayrağı açtı.

Devlet Başkanı Lula da Silva, İsrail'e yönelik soykırım suçlamasının arkasında dururken, Jair Bolsonaro, geçen hafta yaptığı bir açıklamada, Lula'nın açıklamalarının "suç teşkil ettiğini" savunmuştu.

Eski Devlet Başkanı Bolsonaro'nun aksine İsrail'e destek vermeyen Devlet Başkanı Lula da Silva, İsrail'in Gazze'ye yönelik 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırıları soykırım olarak nitelendirmesinin ardından İsrail tarafından "istenmeyen kişi" ilan edilmişti.

"TANKLA, SİLAHLA, KOMPLOYLA DARBE OLUR"

Miting sırasında konuşan Bolsonaro, kendisine yöneltilen suçlamaları reddederek "zulme uğradığını" savundu. Bolsonaro, seçim sonuçlarını geçersiz saymak için bir kararname taslağı hazırlamakla suçlanmasına ilişkin olarak ise söz konusu belgenin "anayasaya dayandığını" söyledi. Eski devlet başkanı, 8 Ocak'ta Brezilya Kongresi ve Devlet Başkanlığı'na yönelik baskına katılan kişilerin affedilmesini de talep etti. 

Bolsonaro, konuşmasında "Tankları sokaklara çıkarmakla, silahlarla, komployla darbe olur. Bu, Brezilya'da yaşanmadı. Benim istediğim, barışma. Geçmişi silmek ve barış içinde yaşamamız için bir yol bulmak" ifadesinde bulundu.


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