Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva: ABD dolarından kurtulmalıyız

Yayınlanma: 14.04.2023 - 15:12

Güncelleme: 14.04.2023 - 15:12

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Çin'e resmi bir ziyaret gerçekleştirerek, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü.

Lula da Silva, Huawei ve diğer dev Çin şirketlerinin merkezlerini ziyaret ederek yöneticileriyle görüştü.

Sputnik'in aktardığına göre, Lula da Silva, BRICS grubunun ticarette dolara alternatif para birimi araması çağrısında bulunarak, "Her gece kendime şu soruyu soruyorum: Neden tüm ülkeler ticaretlerini dolara dayandırmak zorunda? Neden kendi para birimimizle ticaret yapamıyoruz? Altın standardının ortadan kalkmasından sonra doların (rezerv) para birimi olduğuna kim karar verdi?" dedi.

"Herkes tek bir para birimine bağımlı" diye yakınan Lula da Silva, "Brezilya ile Çin, Brezilya ve diğer ülkeler arasındaki ticari ilişkileri finanse edecek bir para birimi" önerisini dile getirerek, "BRICS bankası gibi bir banka neden Brezilya ile Çin, Brezilya ile diğer BRICS ülkeleri arasındaki ticareti finanse edecek bir para birimine sahip olamıyor?... Bugün ülkeler, kendi para birimleriyle ihracat yapabilecekken, ihracat yapmak için dolar peşinde koşmak zorunda kalıyor" diye konuştu.

"IMF BİZE KARŞI SERT TASARRUF TEDBİRLERİ DAYATIYOR"

Lula da Silva, "Yeni Kalkınma Bankası (NDB), Küresel Güney'in büyük bankası olmak için tüm şartları yerine getiriyor. İlk kez, başlangıç aşamasında gelişmiş ülkelerin katılımı olmaksızın küresel ölçekte bir kalkınma bankası kuruldu. Bu nedenle, geleneksel kurumlar tarafından gelişmekte olan ekonomilere dayatılan koşullulukların prangalarından özgür. Ve dahası: Projeleri yerel para biriminde finanse etme imkanına sahip" diye ekledi.

IMF'nin Arjantin ve Brezilya'ya aşırı sert tasarruf tedbirleri dayattığını aktaran Lula da Silva, "Hiçbir banka, IMF'nin şu anda Arjantin'de yaptığı veya uzun süre Brezilya'da ve her üçüncü dünya ülkesinde yaptığı gibi ülkelerin ekonomilerini boğmamalı. Hiçbir lider ülkesi borçlu diye boğazına bıçak dayalı halde çalışamaz" ifadelerini kullandı.