Brezilya'da 230 milyon yıl önce yaşamış bir sürüngen keşfedildi

Yayınlanma: 17.08.2023 - 16:09

Güncelleme: 17.08.2023 - 16:09

Brezilya'nın güneyinde devasa ellere ve uzun, kılıç benzeri pençelere sahip antik bir sürüngenin fosili tespit edildi.

Santa Maria Federal Üniversitesi'nde paleontolog olan Rodrigo Müller ve ekibi, sürüngenin kalıntılarını ülkenin güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletindeki bir pirinç çiftliğinde ortaya çıkardı.

Yaklaşık 230 milyon yıl önce Triyasik dönemde yaşadığı kaydedilen sürüngenin, böcekleri ve kertenkele gibi küçük hayvanları yemek için kullandığı büyük, keskin bir gagası olduğu, pençelerinin de tırmanmak ve avını yakalamak için kullandığı düşünülüyor.

Fosil parçalarını inceleyen araştırmacılar, sürüngenin yaklaşık 70 santimetre boyunda ve yaklaşık 1 metre uzunluğunda olduğunu belirtti.

Fotoğraf: Venetorapter gassenae

Tüy benzeri kürkü ve uzun kuyruğu olduğu belirtilen sürüngenin, dinozorlar döneminde pterozorların öncüsü olan bir "lagerpetid" sürüngen türü olduğu kaydedildi.

Araştırmacılar, sürüngene "Venetorapter gassenae" adını verdi.

Müller, daha fazla "Venetorapter gassenae" fosili keşfinin, bu canlının ne yediği, neye benzediği ve nerede yaşadığına dair daha net bir bilgi sağlayacağını söyledi.