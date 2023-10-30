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Brezilya'da küçük uçak düştü: Çok sayıda ölü var

Brezilya'nın batı kesimindeki Amazon Ormanları'na küçük bir uçağın düşmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 30.10.2023 - 08:03
Brezilya'da küçük uçak düştü: Çok sayıda ölü var
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Brezilya'nın Rio Branco kentindeki havaalanından kalkan küçük uçak, Acre eyaletindeki Amazon Ormanları'na düştü.

Kazada, uçaktaki 12 kişi yaşamı yitirdi. Ölenler arasında 1 bebeğin de yer aldığı bilgisi paylaşıldı.

Uçağın bağlı olduğu şirketten yapılan açıklamada, kazadan büyük üzüntü duyulduğu ifade edilerek, uçağın yere çakıldıktan hemen sonra alev aldığı bildirildi.

Açıklamada, olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibinin sevk edildiği belirtildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.


Brezilya

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