Brezilya'daki sel felaketinde ölü sayısı 136'ya çıktı
Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 136'ya yükseldi.
Brezilya basınında çıkan habere göre, Rio de Janeiro'nun dağlık bölgesi Petropolis kentindeki sel ve toprak kaymaları nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 136'ya çıktı, 213 kişinin kayıp olarak bildirildiği açıklandı.
Yetkililer, 967 kişinin sığınaklara yerleştirildiğini ve kayıp olarak bildirilen 213 kişiden kaçının bulunup bulunmadığının belirlenemediğini aktardı.
Rio de Janeiro Eyaleti Sivil Savunma Sekreteri Leandro Monteiro, bölgedeki değişken hava şartlarının toprak kayması yaşanan yerlerde ağır makinaların kullanılmasının imkansız olduğunu söyledi.
Bölgede hafta sonu için yağışlı hava öngörüldüğü aktarılmış, riskli bölgelerde yaşayanların sığınaklara gitmesi çağrısında bulunulmuştu.
Rio de Janeiro'nun dağlık bölgesi Petropolis'te 15 Şubat'ta meydana gelen şiddetli yağışların ardından sosyal medyaya yansıyan görüntülerde şehrin yüksek yerlerinde toprak kaymalarının meydana geldiği, sokakları, parkları, marketleri sel bastığı, arabaların ve otobüslerin su altında kalarak sürüklendiği görülmüştü.
Eyalet Valisi Claudio Castro, bölgenin 1932’den bu yana en şiddetli yağışa maruz kaldığını söylemişti.
Çok sayıda heyelanın ardından onlarca evin yıkıldığı Petropolis'e şubat ayının tamamında beklenen yağışın 6 saatte yağdığı duyurulmuştu.
Şehirde 2011'de yaşanan ve trajediye dönüşen sel felaketinde 900'den fazla kişi ölmüş, 100'den fazla kişi kaybolmuştu.
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