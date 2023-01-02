Pele'nin naaşı yarınki cenaze öncesi Santos stadında ziyarete açıldı

02 Ocak 2023 Pazartesi, 19:25

Binlerce Brezilyalı, Brezilya’nın futbol efsanesi Pele'nin ziyarete açılan cenazesini ziyaret etmek için bir araya geldi.

29 Aralık’ta hayatını kaybeden Pele’nin naaşı, sabaha karşı yıllarca formasını giydiği ve efsaneleştiği Santos takımının Vila Belmiro Stadyumu’na getirildi.

Efsane futbolcuyu stadyuma getiren araç, sevenleri tarafından caddeler boyunca karşılandı, havai fişekler patlatıldı.

Yeşil sahanın ortasına hazırlanan platforma konulan Pele’nin cenazesi yerel saatle 10.00’dan itibaren 24 saat boyunca halkın ziyaretine açıldı.

Cenaze töreni için 3 Ocak’ta Santos sokaklarında bir resmi geçit düzenlenecek.

Pele’nin cenazesi daha sonra 600 metre mesafede Memorial Necropole Ecumenica isimli dikey mimarideki 32 katlı anıt mezarın dokuzuncu katına defnedilecek.

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Uzun bir süredir kanser hastalığı ile mücadele eden Pele, Perşembe günü 82 yaşında tedavi gördüğü hastanede ölmüştü.

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Sabahın erken saatlerinden itibaren çok sayıda taraftar Pele’nin cenazesini görmek ve efsane futbolcuya saygılarını sunmak adına stadyumun önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Brezilya Yüksek Mahkemesi Yargıcı Gilmar Mendes de bu taraftarlardan birisiydi.

PA Media’nın aktardığına göre gazetecilere konuşan Mendes, “Bu çok üzücü bir an ama efsanevi oyuncunun ülkemiz için gerçek anlamını şimdi görüyoruz” dedi.

Güney Amerika futbol muhabiri Tim Vickery BBC 5'e yaptığı değerlendirmede, "Küresel bir ikondan bahsediyoruz, bu yüzden bu da küresel büyük bir olay olacak" diye konuştu.

Pele'nin Brezilya için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirten Vickery, "O, Santoslu değildi ama burayı memleketi yaptı. Aynı zamanda memleketi tüm dünya" ifadelerini kullandı.

Getty Images FIFA Başkanı Gianni Infantino da cenaze töreni için Brezilya'ya gitti

Yarınki cenaze törenine bugün itibarıyla göreve başlayan yeni Devlet Başkanı Lula’nın da katılması bekleniyor.

Resmi ziyaret için Brezilya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da cenaze törenine katılacak.

Getty Images Cenaze meşaleler ve sevgi gösterileri eşliğinde stadyuma taşındı

Getty Images Stadyumun önünde uzun kuyruklar oluştu