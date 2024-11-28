Brüksel metrosunda ceset bulundu: Seferler durduruldu

Belçika'nın başkenti Brüksel'de federal polis, metro tünelinde ceset bulunması üzerine, seferleri durdurdu.

Brüksel metrosunda ceset bulundu: Seferler durduruldu
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AA
Yayınlanma: 28.11.2024 - 13:25

Federal polis tarafından yapılan açıklamada, Brüksel metrosunun 2 ve 6 numaralı hatlarının geçtiği Porte de Namur ve Louise istasyonları arasındaki tünelde bir ceset bulunması üzerine, seferlerin tüm hat boyunca durdurulduğu bildirildi.

Porte de Namur metro istasyonunun girişleri kapatıldı, olay yerine çok sayıda polis aracı sevk edildi.

Botanique istasyonunda yaşanan eş zamanlı bir teknik arızanın da eklenmesiyle kent trafiği ciddi ölçüde aksadı.

Seferlerin ne zaman başlatılacağına dair bir açıklama yapılmazken söz konusu cesetle ilgili soruşturma sürüyor.


Etiketler: #Belçika #Brüksel

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