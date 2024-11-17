İsrail - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İsrail - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Belçika, UEFA Uluslar Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda İsrail ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
17 Kasım 2024 Pazar, 13:48
İsrail - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Uluslar Ligi'nde 6. hafta heyecanı yaşanıyor.

İsrail - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Domenico Tedesco yönetimindeki Belçika, deplasmanda Ran Ben Shimon'un ekibi İsrail ile karşı karşıya gelecek.

İsrail - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İSRAİL - BELÇİKA MAÇI SAAT KAÇTA?

Macaristan'ın başkenti Budağeşte'de bulunan Bozsik Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

İsrail - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İSRAİL - BELÇİKA MAÇI HANGİ KANALDA?

Avusturyalı hakem Sebastian Gishamer'in yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.

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