İsrail - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Belçika, UEFA Uluslar Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda İsrail ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
UEFA Uluslar Ligi'nde 6. hafta heyecanı yaşanıyor.
Domenico Tedesco yönetimindeki Belçika, deplasmanda Ran Ben Shimon'un ekibi İsrail ile karşı karşıya gelecek.
İSRAİL - BELÇİKA MAÇI SAAT KAÇTA?
Macaristan'ın başkenti Budağeşte'de bulunan Bozsik Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
İSRAİL - BELÇİKA MAÇI HANGİ KANALDA?
Avusturyalı hakem Sebastian Gishamer'in yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.
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