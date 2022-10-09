Daniel Osvaldo kimdir? Daniel Osvaldo hangi takımlarda oynadı? Daniel Osvaldo evli mi?
Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın iddiaları ile gündeme gelen Daniel Osvaldo kidmir? Daniel Osvaldo hangi takımlarda oynadı? Daniel Osvaldo evli mi?
Wanda Nara, geçen yıllarda Icardı'nin Inter'den takım arkadaşı Dani Osvaldo'nun kendisini soyunma odasında sıkıştırdığını ve asıldığını iddia etti.
DANİEL OSVALDO KİMDİR?
Pablo Daniel Osvaldo 12 Ocak 1986 tarihinde Arjantin'de dünyaya geldi. Futbola 1995 yılında Lanús altyapısında başladı. 2020 yılında futbolu bıraktı.
DANİEL OSVALDO HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
2005 Huracán 33
2006 Atalanta 3
2006-2007 Lecce
2007-2009 Fiorentina
2009-2010 Bologna
2010 Espanyol (kiralık)
2010-2011 Espanyol
2011-2013 Roma
2013-2015 Southampton
2014 Juventus (kiralık)
2014-2015 Internazionale (kiralık)
2015 Boca Juniors (kiralık)
2015-2016 Porto
2016 Boca Juniors
DANİEL OSVALDO EVLİ Mİ?
Daniel Osvaldo, Nina Oertlinger ile 2006- 2015 yılları arasında evliydi.
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