Daniel Osvaldo kimdir? Daniel Osvaldo hangi takımlarda oynadı? Daniel Osvaldo evli mi?

09 Ekim 2022 Pazar, 12:59

Wanda Nara, geçen yıllarda Icardı'nin Inter'den takım arkadaşı Dani Osvaldo'nun kendisini soyunma odasında sıkıştırdığını ve asıldığını iddia etti.

DANİEL OSVALDO KİMDİR?

Pablo Daniel Osvaldo 12 Ocak 1986 tarihinde Arjantin'de dünyaya geldi. Futbola 1995 yılında Lanús altyapısında başladı. 2020 yılında futbolu bıraktı.

DANİEL OSVALDO HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

2005 Huracán 33

2006 Atalanta 3

2006-2007 Lecce

2007-2009 Fiorentina

2009-2010 Bologna

2010 Espanyol (kiralık)

2010-2011 Espanyol

2011-2013 Roma

2013-2015 Southampton

2014 Juventus (kiralık)

2014-2015 Internazionale (kiralık)

2015 Boca Juniors (kiralık)

2015-2016 Porto

2016 Boca Juniors

DANİEL OSVALDO EVLİ Mİ?

Daniel Osvaldo, Nina Oertlinger ile 2006- 2015 yılları arasında evliydi.



