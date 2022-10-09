İzzettin İyigün kimdir? İzzettin İyigün kaç yaşında?

09 Ekim 2022 Pazar, 12:33

İzzettin İyigün, 19 Ağustos 1938 tarihinde Kilis'te doğdu. 1956'da Işıklar Askerî Lisesinden, 1958'de Kara Harp Okulundan mezun oldu.1959'da Topçu Okulunu, 1965'te Kara Harp Akademisini ve 1979'da NATO Savunma Kolejini bitirdi.

1984’te tuğgeneral, 1988’de tümgeneral, 1992'de korgeneral rütbesine terfi etti. Korgeneral rütbesiyle Eğitim ve Doktrin Komutanlığı yaptı. 28 Şubat Süreci sırasında bu görevi yürütürken Doğu Aktulga'nın verdiği emirle Sincan'da İyigün'e bağlı birliklerden çıkan tanklar tatbikat yaptı. 1997'de emekli oldu.

28 ŞUBAT SÜRECİ

Haziran 2004'te verdiği bir röportajda 28 Şubat’ta Sincan’da tankları yürüten, balans ayarını yapan benim. Öncesinden ne Karadayı’nın haberi vardı, ne de Çevik Bir’in. Sadece 3 kişi biliyorduk: Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Doğu Aktulga, Kara Kuvvetleri Komutanı Hikmet Köksal ve ben. dedi.

TUTUKLANMASI

28 Şubat davası kapsamında 6 Mart 2013'te tutuklandı. 6 Eylül'de tahliye edildi. Yerel mahkeme, zaman aşımı nedeniyle dosyayı düşürüp beraat kararı verdi ancak Yargıtay bu kararı bozdu.

İZZETTİN İYİGÜN'ÜN EŞİ KİM?

İzzettin İyigün Güler İyigün ile evlidir. Çifitn 2 çocukları vardır.

İZZETTİN İYİGÜN'ÜN KİTAPLARI

Devleşen Ortadoğu ve Kabaran İştahlar ve Yanıldık, Uyandık, Başardık; Ya Sonrası? isimli iki kitabı vardır.

İZZETTİN İYİGÜN'ÜN ÖLÜMÜ

İzzettin İyigün 7 Ekim 2022'de İstanbul'daki evinde hayatını kaybetti.





