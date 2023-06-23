Bu adalara taşınanlara yaklaşık 2.3 milyon TL

Yayınlanma: 23.06.2023 - 14:41

Güncelleme: 23.06.2023 - 14:41

İrlanda'da nüfusu seyrek olan Clare Adası, Arranmore Adası, Bere Adası ve Oscar'a aday gösterilen The Banshees of Inisherin filminin çekildiği Aran Adaları'ndan Inis Mor'u canlandırmak amacıyla yeni bir proje başlatıldı.

The Forbes'da yer alan habere göre, İrlanda hükümeti, "Yaşayan Adalarımız" projesi kapsamındaki adalara taşınan kişilere 84 bin Euro (yaklaşık 2.3 milyon TL) ödemeyi planlıyor.

İrlanda'nın 10 yıl sürecek projesinde, adalarda nesiller boyu gelişecek topluluklar oluşturmak, adaların ekonomilerini çeşitlendirmek, uzaktan çalışanlar için adaları yaşanacak bir yer haline getirmek ve yerel halk için fırsatlar yaratmak hedefleniyor.

İrlanda'nın bu cazip projesinde, 1993 yılından önce inşa edilmiş ve en az iki yıl boş kalmış bir mülkün satın alınması bulunmaktadır. Projeye katılmak için yapılacak başvurular, 1 Temmuz'dan itibaren başlayacak.