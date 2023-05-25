Barcelona Futbol Kulübü'nü kurtaran İrlandalı

Yayınlanma: 25.05.2023 - 15:30

Güncelleme: 25.05.2023 - 16:26

İrlandalı Patrick O'Connell'ın, dünya futbolunun en başarılı kulüplerinden Barcelona tarihi için Ronaldinho, Johann Cruyff ve Lionel Messi'den daha önemli olduğu öne sürüldü.

1887 yılında İrlanda'nın başkenti Dublin'de doğan O'Connell, İngiltere Premier Lig'in önemli kulüplerinden Hull City'de ve Manchester United'da oynadı.

Futbolculuk kariyeri biten O'Connell'ın yolu İspanya'ya teknik direktör olarak düştü. İspanya La Liga'da Racing Santander, Real Betis'i yönetti ve 1935 yılında Real Betis ile şampiyonluğu kazandı.

O'Connell, bu zaferin ardından Katalan kulübü Barcelona'ya transfer olmasını sağladı. Ancak O'Connell, Barcelona'daki görevine başlamasının üstünden çok geçmeden İspanya İç Savaşı patlak verdi.

Barcelona kentinin, diktatör Franco'nun faşist rejimine şiddetle karşı çıkması futbol kulübünün ekonomik durumunu felce uğrattı. O'Connell, kulübü mali yıkımdan kurtarmak için Barcelona'ya, ABD ve Meksika'da hazırlık maçları oynatırken bir yandan da kulübe fon topladı.

O'Connell'ın hikayesini ayrıntılı olarak inceleyen İrlanda Göç Müzesi'nden Nathan Mannion, O'Connell hakkında verdiği demeçte "Kulüp yüksek meblağlarda borcu vardı. Bu yüzden ABD ve Meksika'yı gezdiler ve bazı gösteri maçları oynadılar. Yaklaşık 13 bin dolar toplamayı başardılar. Böylece borçlarının büyük bir bölümünü kapattılar. Paranın bir kısmını da güvenlik amacıyla Fransız banka hesabında tuttular" ifadesinde bulundu.

Ayrıca, 1949 yılında İngiltere'ye dönen O'Connell, 10 yıl sonra 1959'da yaşamını yitirdi.