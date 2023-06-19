İrlanda Cumhurbaşkanı Higgns'den NATO itirazı: 'Ateşle oynuyorlar'

Yayınlanma: 19.06.2023 - 10:26

Güncelleme: 19.06.2023 - 10:40

İrlanda Cumhurbaşkanı Michael D. Higgins, hükümetin düzenleyeceği "güvenlik forumunu" eleştiren sert açıklamalarda bulundu.

Business Post gazetesine röportaj veren Higgins, ülkenin dış politikasının "tehlikeli bir şekilde sürüklendiğini" ve dış politika konusunda "ateşle oynandığını" belirtti.

"Başkalarının gündemine kendimizi hapsetmekten kaçınmalıyız" ifadesiyle tarafsızlık ilkesine vurgu yapan Cumhurbaşkanı, eskiden tarafsız olan ve şu anda NATO üyesi olan ülkelerin aynı etkinlikte dış politika oluşturamayacaklarını söyledi.

Higgins, ayrıca Uluslararası Güvenlik Danışma Forumu'ndaki katılımcıları eleştirerek, forumun tarafsız ve adil olmadığını dile getirdi. Yüksek rütbeli subaylar, amiraller ve generallerin çoğunlukta olduğunu belirterek, forumun katılımcılarının dengeli bir temsiliyet sağlamadığına dikkat çekti.

İrlanda'nın hassas bir dönemden geçtiğini belirten Higgins, şu ifadelerde bulundu:

"Diplomasinin başlangıcından bu yana, dış politikanın ifade edilmesinde ve uygulanmasında en tehlikeli an, ne yaptığınızı bilmeden sürüklendiğiniz andır. Şu anki pozisyonumuzu sürüklenme olarak tanımlayabilirim. NATO gibi askeri ittifaklarda İrlanda'nın önde yürümesini isteyenler, bu tip göğüs kabartmalardan kaçınması gerek. Biz, bundan iyiyiz. Uluslararası Güvenlik Politikası Danışma Forumu gibi panellerin katılımcıları, eskiden tarafsız olan ancak şu anda NATO'ya katılan ülkelerin amiralleri, generalleri. Peki ya Avusturya ve Malta gibi hala tarafsız olan ülkeler, bu tip forumlarda neden temsil edilmiyor?"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'İN TUTUMUNU DA ELEŞTİRDİ

İrlanda Cumhurbaşkanı Michael D. Higgins, Birleşmiş Milletler'in gerilemesi konusunda "umutsuz" olduğunu ve bunun "inanılmaz bir diplomasi başarısızlığı ve Birleşmiş Milletler'e bağlılıkta başarısızlık" olarak değerlendirdiğini belirtti.

Higgins, bu noktaya gelinmemesi gerektiğini vurgulayarak, BM'nin geleceğinin Avrupa'dan ziyade Afrika, Güney Amerika ve Asya ülkelerinde yattığını ifade etti. Higgins, BM'nin etkisini zayıflatma konusunda bazı büyük ortakların çok fazla müdahalede bulunduğunu söyledi.

Higgins, dünya nüfusunu temsil edecek değişimin küreselleşme, iklim değişikliği ve göç gibi konularla ilgili olarak gelecekte gerçekleşeceğine inandığını belirtti. İrlanda'nın dış politikasının daha kapsayıcı, derinlemesine analiz edilmiş, geniş kapsamlı ve özgüven sahibi olması gerektiğini söyledi. Bu politikanın sadece kaybolmaya yüz tutmuş emperyal güçlerle değil, aynı zamanda dünyanın yeni ortaya çıkan halklarıyla da istişare içinde olması gerektiğini vurguladı. Higgins, İrlanda'nın BM'nin gerilemesinin yol açtığı tıkanıklığı aşabilecek herhangi bir gruba katılma özgürlüğünün son derece önemli olduğunu da belirtti.

BAŞBAKAN YARDIMCISI, CUMHURBAŞKANI İLE AYNI FİKİRDE DEĞİL

İrlanda Başbakan Yardımcısı Micheál Martin, Cumhurbaşkanı Michael D. Higgins'in açıklamalarına yanıt verdi. Martin, Higgins'in değerlendirmelerini reddederek, Ukrayna'nın işgali sonrasında Avrupa'daki her ülkenin güvenlik, savunma ve dış politikayı gözden geçirmesi gerektiğini ve İrlanda'nın bu konuda istisna olmadığını belirtti.

Martin, Perşembe günü yapılacak olan forumun kendisi tarafından organize edildiğine dikkat çekerek, foruma 900 kişinin katılacağını ve çevrimiçi olarak canlı yayınlanacağını, böylece kamuya açık ve adil bir platform olacağını ifade etti.

Askeri tarafsızlık konusunda hükümetin herhangi bir fikir değişikliği olmadığına vurgu yapan Martin, İrlanda'nın kendisini dünyadan izole edemeyeceğini ve Ukrayna savaşı gibi zorluklarla yüzleşmenin gerekliliğini vurguladı.

MUHALEFETTEN DESTEK

İrlanda Cumhurbaşkanı Michael D. Higgins'in NATO ve tarafsızlık konusundaki açıklamaları, muhalefet cephesinden Kârdan Önce İnsan (People Before Profit) milletvekili Paul Murphy ve Sosyal Demokrat milletvekili Gary Gannon tarafından olumlu bir şekilde karşılandı. Her iki milletvekili, Higgins'in uyarılarının anlamlı ve önemli olduğunu belirterek açıklamalarda bulundu.

Paul Murphy, Higgins'in ifadelerini desteklediğini ve İrlanda'nın tarafsızlık politikasının korunması gerektiğini vurguladı. NATO üyeliğinin İrlanda'nın bağımsızlığına zarar verebileceğini düşündüğünü belirten Murphy, ülkenin dış politikada daha bağımsız bir yol izlemesi gerektiğini ve askeri harcamalar yerine sosyal hizmetlere yatırım yapılması gerektiğini dile getirdi.

Gary Gannon ise Higgins'in açıklamalarını desteklediğini ve İrlanda'nın dış politikasının daha kapsayıcı ve tarafsız olması gerektiğini söyledi. Gannon, ülkenin emperyalizme karşı durması ve barışı teşvik etmesi gerektiğini belirtti. Diplomasi ve diyalog yoluyla uluslararası ilişkilerde etkisini artırması gerektiğini ifade eden Gannon, Higgins'in uyarılarının İrlanda'nın dış politikasında bir değişim ihtiyacını gösterdiğini dile getirdi.