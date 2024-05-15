Bu bara Z kuşağa giremiyor: Bar sahibinin kararı tepkilere neden oldu

Ohio'nun Groveport şehrinde bulunan Donerick’s Pub, yaşanan kavgaları önlemek amacıyla radikal bir adım atmaya karar verdi. Artan şiddet olaylarına çözüm bulmak adına, hafta sonları sadece 30 yaş ve üzeri müşterileri kabul edeceğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.05.2024 - 19:58
Bu bara Z kuşağa giremiyor: Bar sahibinin kararı tepkilere neden oldu
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Mekanın Facebook sayfasından yapılan açıklamada, cuma ve cumartesi geceleri yaş sınırı uygulanacağı ve sadece nakit ödemelerin geçerli olacağı belirtildi. Bu kararın neden alındığına dair detaylı bir açıklama yapılmazken, işletme güvenlik önlemlerini artırmak ve müşterilerini korumak adına çeşitli yöntemler deneyeceklerini vurguladı.

Ancak, bu karara bazı Facebook kullanıcıları tepki gösterdi. Kimi kullanıcılar sadece nakit ödeme zorunluluğunun 30 yaş altı kişileri dışarıda tutacağını belirtirken, bir diğer grup ise yaş sınırının 35'e çıkarılması gerektiğini savundu.

New York Post'un aktardığına göre, bu karar son zamanlarda barda yaşanan şiddet olaylarının artmasıyla alındı. Haberde, yaklaşık iki hafta önce yaşanan bir kavga olayında çıplak bir kadının başka bir kadına saldırdığı bildirildi. Bu olayın ardından, Donerick’s Pub, güvenlik önlemlerini artırmak adına yaş sınırı kararını almış gibi görünüyor.

NYP'nin haberine göre, barda yaşanan kavgalara karışan kişilerin kimlikleri belirsizliğini korurken, işletme de yorum taleplerini reddetti.


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