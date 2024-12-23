Yayınlanma: 23.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 23.12.2024 - 04:00

Tansi, Heyet Tahrir Şam (HTŞ) ile Suriye Milli Ordusu (SMO) arasındaki işbirliğinden ana akım bir Suriye yaratılmaya çalışıldığını ancak bunun Türkiye merkezli değil, ABD merkezli olduğunu, Türkiye’nin ise kolaylaştırıcı rol üstlendiğini söyledi.

Ahmet el Şara’nın (Colani) değişimini “evrim” olarak niteleyen Tansi, “Bu iş el Kaide ile başladı, sonra el Nusra oldu, şu anda adı HTŞ ama HTŞ’nin adı da büyük olasılıkla değişir veya HTŞ’yi lağvedip yeni bir yapılanma kurarlar. Kıyafetlerde de değişim var. Örgütün adı, kişinin adı bile değişiyor çünkü Batıya uyumlu bir liderlik inşa etmeye çalışıyorlar” dedi.

ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump’ın 20 Ocak sonrası için Türkiye ve İsrail’e güvendiğini belirten Tansi, “Türkiye, ana akım Suriye ile daha iyi ilişkiler kurabilecek ya da çeşitli kültürel ve siyasal etkiler yaratabilecek bağlamda değerlendirilecek. İsrail şu an çok rahatlamış vaziyette. İran’ın ise eli kolu bağlı. Türkiye de yeni liderliğin Batı’ya eklemlenmesinde ya da yeni bir liderlik devşirilmesinde bence etkili olacak” ifadelerini kullandı.

DAVUTOĞLU’NU ANIMSATTI

Terör örgütü PKK/YPG unsurlarının tasviye edilmesiyle SDG’nin daha değişik bir rol alıp siyasete eklemlenebileceğini kaydeden Tansi, Suriye’nin parçalanmasının ABD’nin bölgedeki kontrolünde sorun yaratacağını söyledi.

Kamuoyunda, Suriye’nin şimdiye kadar tamamen Türkiye tarafından domine edildiği algısı olduğunu vurgulayan Tansi, eski AKP’li Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun Suriye açıklamalarını anımsattı.

Tansi, “Bu işin mimarı Davutoğlu da değil, bu işin mimarı ABD. Davutoğlu uygulayıcı çerçevede yer aldı” değerlendirmesinde bulundu.