Suriye'de geçici hükümetin savunma bakanı belli oldu

Suriye'de geçici hükümet, Esad yönetimini deviren cihatçıların üst düzey komutanlarından Murhaf Ebu Kasra'nın savunma bakanı olarak atandığını açıkladı.

Suriye'de geçici hükümetin savunma bakanı belli oldu
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İHA
Yayınlanma: 21.12.2024 - 22:26

Suriye’de Beşar Esad yönetiminin devrilmesinin ardından geçici hükümetin üyeleri yavaş yavaş belli oluyor. 

Suriye'de geçici hükümet, cihatçı grupların üst düzey komutanlarından Murhaf Ebu Kasra'nın savunma bakanı olarak atandığını açıkladı.

Ebu Kasra'nın cihatçı gruplar tarafından düzenlenen çok sayıda operasyona liderlik ettiği kaydedildi.


Etiketler: #suriye #hükümet #geçici hükümet

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