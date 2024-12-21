Suriye'de geçici hükümetin savunma bakanı belli oldu
Suriye'de geçici hükümet, Esad yönetimini deviren cihatçıların üst düzey komutanlarından Murhaf Ebu Kasra'nın savunma bakanı olarak atandığını açıkladı.
Suriye’de Beşar Esad yönetiminin devrilmesinin ardından geçici hükümetin üyeleri yavaş yavaş belli oluyor.
Suriye'de geçici hükümet, cihatçı grupların üst düzey komutanlarından Murhaf Ebu Kasra'nın savunma bakanı olarak atandığını açıkladı.
Ebu Kasra'nın cihatçı gruplar tarafından düzenlenen çok sayıda operasyona liderlik ettiği kaydedildi.
Etiketler: #suriye #hükümet #geçici hükümet
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