Bu ülkede 1 ayda 74 kişi yıldırım çarpmasından hayatını kaybetti
Bangladeş'te nisan ayından bu yana 35'i çiftçi 74 kişinin yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.
Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Bangladeş'te yetkililer, nisan ayında 31 kişinin, mayısta ise şimdiye kadar toplam 43 kişinin, yıldırım çarpması sonucu öldüğünü duyurdu.
Mayıs ayında bir gün içerisinde yıldırım çarpması sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiği belirten yetkililer, Nisan ayından bu yana 35'i çiftçi toplam 74 kişinin öldüğünü bildirdi.
Yetkililer, yurttaşlara yıldırım çarpmasından korunmak için bilgilendirme ve uyarılar yaptı.
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