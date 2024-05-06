Raf bulutu, gün batımı ve yıldırım aynı karede

İstanbul’da etkili olan yağmurun ardından ortaya çıkan Raf bulutu (shelf cloud) gün batımı sırasında havadan çekilen görüntülerde ilginç manzaralar ortaya çıkarttı. Gün batımı, raf bulutu ve yıldırım ise aynı anda tek karede görüntülere yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 06.05.2024 - 12:43
Raf bulutu, gün batımı ve yıldırım aynı karede
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Beylikdüzü ve Büyükçekmece semalarında yağış sonrası Raf bulutu (shelf cloud) görüldü. Gün batımı ile birlikte havadan görüntülenen bulut, adeta bilim kurgu filmlerinden bir sahneyi aratmadı. 

Gökyüzünün bir kısmı karanlığa boğulurken; bir kısmı ise bulutların arasındaki gün batımı manzarasıyla ortaya ilginç görüntüler çıkarttı. Gün batımı, raf bulutu ve yıldırım ise aynı anda havadan çekilen görüntülere yansıdı.

RAF BULUTU NEDİR?

Havanın bir anda kararmasına neden bu bulutun adı bilimsel adıyla raf bulutu(shelf cloud) olarak biliniyor. Raf bulutları, arcus bulutlarının bir alt tür olma özelliği taşıyor. Arcus bulutu, genellikle güçlü fırtınalar sırasında oluşur ve cumulonimbus bulutu (dikey olarak gelişerek büyümesiyle oluşan konvektif fırtına bulutu) altında ona bitişik şekilde bulunur. Dolu, gök gürültüsü ve şimşek oluşturabilirler.


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