Buckingham Sarayı’nın önünde elektrikli bisiklet patladı

Yayınlanma: 30.03.2024 - 19:11

Güncelleme: 30.03.2024 - 19:13

İngiltere’nin başkenti Londra’da elektrikli bisiklet patladı. Buckingham Sarayı’nın önünde park halindeyken yaşanan olayda bisiklet alev alırken, patlamanın etkisiyle bisiklete ait parçalar çevreye saçıldı. Olayın ardından acil servis ekipleri bölgeyi kordon altına alarak alevleri kontrol altına aldı.



Patlamanın nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, yaralanan olup olmadığı da bilinmiyor.