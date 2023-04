Budist ruhani lider Dalay Lama, çocuk tacizi skandalının ortaya çıkmasının ardından özür diledi

Tibet’in ruhani lideri Dalay Lama Tenzin Gyatso, Hindistan'ın kuzeyindeki bir etkinlikte bir çocuğu dudaklarından öptüğünü ve ardından "dilimi emmesini" istediğini gösteren bir videonun ortaya çıkmasının ardından özür diledi.

Dalay Lama'nın ofisinden yapılan açıklamada, "sözlerinin yol açmış olabileceği incinme için çocuktan, ailesinden ve dünyanın dört bir yanındaki pek çok dostundan özür dilediği" belirtilerek, olaydan "üzüntü" duyulduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Kutsal Dalai Lama sık sık karşılaştığı insanlarla masum ve şakacı bir şekilde, hatta toplum içinde ve kameralar önünde bile şaka yapar" denildi.

Why is the Dalai Lama fondling this young boy and asking him to “suck his tongue”? pic.twitter.com/cZWHfbgTAd