Hindistan'da çığ felaketi: 6 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi kurtarıldı!
Sikkim eyaletinde çığ düşmesi sonucu 6 turistin hayatını kaybettiği, 22 kişinin ise kurtarıldığı ve hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.
Hindistan'ın Sikkim eyaletinde çığ düşmesi sonucu 6 turistin hayatını kaybettiği belirtildi.
Ülke yayın yapan NDTV kanalına göre, ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Sikkim eyaletindeki Nathu La Dağı Geçidi'nde yerel saatle 12.20'de çığ düştü.
22 KİŞİ KURTARILDI
Çığ düşmesi sonucunda, 6 turist hayatını kaybetti. Kurtarma operasyonlarında, çığ altında kalan 22 kişinin kurtarıldığı ve bölgedeki hastanelere sevk edildiği kaydedildi.
Çığ altında hâlâ mahsur kalanlar olabileceği için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.
Hindistan'ın Çin ile sınırında yer alan Nathu La Dağı Geçidi, manzarası nedeniyle turistlerin gözde merkezleri arasında yer alıyor.
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