Bukele, yasağa rağmen 2024 seçimlerinde yeniden aday gösterildi

Yayınlanma: 10.07.2023 - 10:53

Güncelleme: 10.07.2023 - 10:54

Orta Amerika ülkesi El Salvador’da gelecek yıl yapılacak Devlet Başkanlığı seçimlerinde adaylar belli olmaya başladı.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, partisi Nuevas Ideas tarafından aday gösterildi.

Anayasanın bir liderin arka arkaya iki dönem başkanlık yapmasına izin vermemesine rağmen aday gösterilen Bukele ve yardımcısı Felix Ulloa’nın Yüksek Seçim Jürisi’ne resmi başvurularını yapmaları gerekiyor.

El Salvadorlular, 4 Şubat 2024 tarihinde sandık başına giderek, ülkeyi yönetecek yeni liderlerini belirleyecek.

İlk kez 2019 yılında göreve seçilen Bukele’nin, Nuevas Ideas kontrolündeki kongre üyeleri tarafından atanan ülkenin en yüksek mahkemesinin 2021 yılında aldığı karar ile ikinci kez aday olabilmesinin önü açılmıştı. Mahkemenin bu kararı eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

41 yaşındaki Devlet Başkanı, 2019 yılında oyların yüzde 53’ünü alarak 1984 yılından bu yana Ulusal Cumhuriyetçi İttifak (ARENA) ve Farabundo Marti Ulusal Özgürlük Cephesi (FMLN) dışındaki bir siyasi partiden seçilen ilk isim olmuştu.