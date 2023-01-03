Bulgaristan ile 13 yıllık anlaşma imzalandı

03 Ocak 2023 Salı, 15:11

Bulgaristan'ın kamu doğalgaz şirketi Bulgargaz, Türkiye'nin sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) terminallerine erişim ve gazın Bulgaristan'a sevkiyatını sağlamak için BOTAŞ ile bugün 13 yıl süreli bir anlaşma yaptı.

Reuters'ın haberine göre Bulgaristan, Rusya'nın ruble ile ödeme yapmayan ülkelere doğalgaz satmayı Nisan ayında durdurmasının ardından Rus gazını kullanmayı tamamen durdurmak için çalışma yürütüyordu.

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Sofya'da düzenlenen basın toplantısında anlaşmanın 13 yıl süreli olduğunu ve Bulgaristan'a Türkiye'den yılda 1.5 milyar metreküpe (bcm) gaz transferi yapılacağını ifade ederek, "Başta Saros FSRU LNG terminali olmak üzere beş terminalimiz sürece katkı sağlayacak. Türkiye 15 ülkeden gaz tedariki yapan bir ülkedir. Bu aynı zamanda Türkiye'nin gaz merkezi olmak için önemli adımlarından bir tanesidir" dedi.

Bulgar yetkililer geçen ayın sonunda yaptıkları açıklamada tankerlerle taşınan sıvılaştırılmış doğalgazın gaz haline çevrildiği LNG terminallerde bir miktar kapasitenin Bulgaristan için ayrılması yönünde Türkiye ile görüşmeler yürüttüklerini belirtmişlerdi.