Bakan Fatih Dönmez: Türkiye, Bulgaristan'a doğalgaz satacak; anlaşma yarın imzalanacak

02 Ocak 2023 Pazartesi, 22:59

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, katıldığı canlı yayında, "Bulgar Gaz ile BOTAŞ arasında yarın önemli bir anlaşma imzalanacak. Türkiye, Bulgaristan'a doğalgaz satacak" dedi.

Bakan Dönmez, TVNET'te katıldığı canlı yayında Türkiye'nin Bulgaristan'a doğalgaz satacağını, Bulgar gaz ile BOTAŞ arasındaki sözleşmenin yarın imzalanacağını açıkladı.

Dönmez, "BOTAŞ en son Umman'da bir görüşme yaptı. Büyük oranda da anlaştılar. Kısa süre içinde bir LNG anlaşması yapacak. Biz geçen sene 15 ülkeye gitmişiz. Bulgaristan'a seyahatimiz var. Orada da Bulgargaz şirketiyle BOTAŞ arasında anlaşma yapılacak. BOTAŞ ile Bulgargaz arasında anlaşma sağlanacak" dedi.

Bulgaristan Enerji Bakanı Rossen Hristov, Türkiye'nin sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) terminallerinden 1 milyar metreküplük kapasite kullanmak için müzakerelerin sürdüğünü söylemişti.

"Pandemi sonrası enerjiye ciddi talep artışı oldu. Rusya-Ukrayna savaşı ve karşılıklı ambargolar ile kriz yönetilemez hale geldi" diyen Dönmez, şu açıklamayı yaptı: