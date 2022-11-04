Bulgaristan'a 16 adet F-16

04 Kasım 2022 Cuma, 17:56

Bulgaristan Meclisi, 2019 yılında sipariş ettiği ancak henüz teslim almadığı sekiz adet F-16 savaş uçağına ek olarak ABD'den sekiz adet F-16 savaş uçağı satın alma anlaşmasını onayladı.

AFP'nin haberine göre, 2004'ten bu yana NATO üyesi olan Balkan ülkesi, Sovyet yapımı Mig-29 uçaklarından oluşan filosunu değiştirmek istiyordu. Ancak Bulgaristan, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi ile MiG-29 uçaklarına ait yedek parça ya da motor satın alamıyor.

Bulgaristan, 2019 yılında sekiz adet F-16 jeti için 1.67 milyar dolar ödedi ve teslimatların 2023 yapılmasını umuyordu.

Bulgaristan'ın geçici hükümetindeki Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov, Lockheed Martin firmasına ait F-16 jetlerinin 2025'ten önce gelmeyebileceğini söyledi.

Bulgaristan Meclisi, dört adet tek kişilik ve dört adet iki kişilik F-16 savaş uçağı anlaşmasına yeşil ışık yaktı. Anlaşmaya göre, Bulgaristan F-16'lar için 1.32 milyar dolar daha ödeyecek ve bu uçaklar 2027 yılına kadar teslim edilecek.