Heykeltıraş sevgilisinden ayrılmıştı... Nilperi Şahinkaya'dan açıklama!

Yayınlanma: 17.10.2024 - 11:34

Güncelleme: 17.10.2024 - 11:34

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, son günlerde özel hayatıyla gündemde. Uzun süredir birlikte olduğu heykeltıraş sevgilisi Emre Yusufi ile yollarını ayıran Şahinkaya, ayrılık sürecine dair açıklamalarda bulundu.

Emre Yusufi, ayrılıkla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu açıklamayı ben yapmayayım şimdi. Bu ara onun işleri çok yoğun, benim de işlerim yoğun. O yüzden biraz kendi işlerimize konsantre olduk. Ara verdik diyelim" ifadelerini kullanmıştı.

Nilperi Şahinkaya ise, kadrosunda yer aldığı Gelin Takımı filminin galasında özel hayatına ilişkin soruları yanıtladı. Ünlü oyuncu, Yusufi ile net bir şekilde ayrıldıklarını belirterek, açıklamasıyla sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Ayrılık sürecini "kademeli" olarak tanımlayan Şahinkaya, "Biz iyi ayrılmaya karar verdik. Yavaş yavaş, kademeli kademeli... Şimdi, kademeli ayrılıkla ilgili bir kitap yazacağım ve bunu tüm Türkiye'ye sunacağım. Yani küsmeden, kızmadan, sarılarak ayrıldık. İki tarafın da kabullendiği bir ayrılık türü" sözleriyle dikkat çekti.