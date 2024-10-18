Nihat Kahveci'den yıldız futbolcu için çağrı: 'Heykelini dikin'
Eski futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci, sezon sonu takımdan ayrılacağı iddia edilen Muslera için Galatasaray yönetimine bir çağrıda bulundu. Kahveci, "Muslera'nın heykelini diksinler" dedi.
Nihat Kahveci, Kontraspor YouTube kanalında Muslera ile ilgili konuştu.
Okan Buruk'un Muslera açıklamasını, deneyimli kalecinin üzerindeki baskıyı azaltmak için yaptığını belirten Kahveci, dikkat çeken ifadeler kullandı.
Nihat Kahveci'nin değerlendirmeleri şöyle:
"Her futbolcunun bir sonu gelecek, 'Artık ben bırakıyorum' diyecek.
Muslera bu sezon birazcık agresif. Young Boys maçından sonra o agresifliği iyice arttı."
"TEKME VURMASINI HİÇ YAKIŞTIRAMADIM"
"Hele 2. maçta gol sevinci yapan bir futbolcuya tekme vurmasını hiç yakıştıramadım Muslera gibi bir futbolcuya, ki her takım taraftarları tarafından sevilen bir kaleciden bahsediyoruz.
Ben, Okan Buruk'un Muslera açıklamasını şu an yapmasını Muslera üzerindeki baskıyı almak olduğunu düşünüyorum. Sonuçta 7 tane şampiyonluk var."
"HEYKELİNİ DİKSİNLER"
"Muslera'nın heykelini diksinler gidiyorsa da. Bu sene iyi de kötü de oynasa dikilmesi gerekir.
38 yaşında... Diyelim ki Galatasaray sezon sonunda 2.5-3 milyon Euro teklif etti, Muslera kalır."
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