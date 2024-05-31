Bulgaristan'daki seçimlerde Türkiye dahil 60 ülkede oy kullanılabilecek

Yayınlanma: 31.05.2024 - 11:57

Güncelleme: 31.05.2024 - 11:57

Seçimler için Türkiye'de yaşayan Bulgaristan vatandaşları için 166 yerde sandık kurulacak.

Merkez Seçim Komisyonu (MSK) Sözcüsü Rositza Mateva, seçim organizasyonu ile ilgili yaptığı açıklamada, bu seçimlerde hem elektronik olarak hem de kağıt pusula ile oy kullanılabileceğini hatırlattı.

Mateva, "Yurt dışında en çok Bulgaristan vatandaşının bulunduğu Türkiye'de 166 yerde sandık kurulacak. İngiltere, Almanya, İspanya ve ABD gibi ülkelerdeki seçmen sayısı oldukça büyük" dedi.

KİMLER OY KULLANABİLECEK?

Bulgaristan genel seçimleri için 18 yaşından büyük tüm vatandaşların oy kullanabileceğini söyleyen Mateva, AP seçiminde ise sadece Bulgaristan'da veya herhangi bir Avrupa Birliği (AB) ülkesinde adresi olan kişilerin sandık başına gidebileceğini belirtti. Mateva, AP seçimi için tüm AB ülkelerinde, diğer ülkelerde ise sadece Bulgaristan'ın diplomatik temsilciliklerinde sandık kurulacağını vurguladı.

Rositza Mateva, "(Türkiye dahil) yurt dışında yaşayan Bulgaristan vatandaşları başka bir yerde oy kullanmayacaklarına dair standart bir beyanname imzalayacaklar. Onlar, bu beyanname ile hangi seçime katılma hakkına sahip olduklarını bildirip, seçmen olarak gerekli sorumluluğu da alacaklar" dedi.

SEÇİMLERE REKOR SAYIDA ADAY

MSK, kayıtlı seçmen sayısının 6,5 milyon olduğunu anımsatarak "ikisi bir arada" düzenlenecek bu seçimlerde parti ve koalisyonların AP için 418, Bulgaristan Parlamentosu için de 6 bin 114 aday gösterdiğini bildirdi.

Yurt dışındaki seçimlerin organizasyonundan sorumlu Dışişleri Bakanlığı da, 60 ülkede toplam 769 sandık kurulacağını açıkladı. Bu ülkelerde elektronik yoldan oy kullanmayı tercih edecek seçmenlerin hizmetine, 109'u Türkiye'de olmak üzere toplam 245 makina kurulacağı bildirildi.

KİMLER ADAY GÖSTERİLDİ?

MSK, Bulgaristan'ın sahip olduğu kotaya dayanarak AP'ye yollanacak 17 milletvekili ve seçimin ardından oluşturulacak 50'nci Bulgaristan Parlamentosunda yer alacak 240 milletvekili için aday gösteren parti ve koalisyonların pusula numaralarını kura ile belirlemişti.

Bulgaristan'da her bir parti ve koalisyona bir pusula numarası veriliyor. Pusula numaraları kura ile belirlendikten sonra açıklanıyor. Seçmenler, oyunu pusula numarasına göre veriyor. Pusula numaraları, seçmenleri oy tercihinde yönlendiren en önemli unsur olarak kabul ediliyor.

Mevcut parlamentoda en büyük grubu olan NATO ve AB yanlısı Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisi, 22 numaralı pusula ile oy toplayacak. Benzer siyasi değerleri paylaşan ve Meclis'te ikinci büyük güç konumundaki Değişime Devam-Demokratik Bulgaristan (PP-DB) ittifakının pusula numarası da 14.

HÖH PARTİSİNİN PUSULA NUMARASI 28 OLDU

Eş başkanlıklarını Cevdet Çakırov ve Delyan Peevski'nin yaptığı, üyelerinin çoğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisi de seçimlerde 28 numaralı pusula ile yarışacak.

HÖH partisi, 240 üyeli Bulgaristan Parlamentosunda 36 milletvekili ile 3. büyük siyasi güç konumunda. 17 üye kotasına sahip Bulgaristan'ı AP'de HÖH partisinden 3 milletvekili temsil ediyor.

Bu seçimlere "Hepimiz Birlikte Bulgaristan'ı ve Avrupa'yı Yenileyelim" sloganı ile katılan HÖH partisi, resmi internet sayfasında yayımladığı manifestoda başlıca önceliklerini tanıttı. Demografi, güvenlik, ekonomi ve yatırımlar, siyasi öncelikler, bölgesel siyaset gibi konulara değinilen manifestoda, partinin Bulgaristan'ın AB ve NATO üyeliğine verdiği önem de vurgulandı.

AP'nin en büyük siyasi ailesi olan Avrupa için Liberaller ve Demokratlar İttifakı (ALDE) üyesi olan HÖH manifestosunun "Bölgesel Siyaset" bölümünde, Türkiye konusuna da yer verildi.

Manifestoda, "HÖH'ün Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik tutumu, AB'nin stratejik ortağına yönelik bir tutumdur. Hem göçmen baskısı ile, hem de ekonomik ilişkilerdeki ilerleme ile, iki ülke arasındaki ticaretin ve turizmin gelişmesiyle alakalı ortak meydan okumaları ve müşterek hedefler çerçevesinde birleşen iki ülke arasındaki iyi komşuluk ilişkileri de bu bağlamda değerlendirilmektedir" ifadeleri kullanıldı.