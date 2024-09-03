Bulgaristan'dan Ukrayna'ya 'obüs' sevkıyatı: 'Gönderilen her şey cömertçe tazmin edilecek...'

Yayınlanma: 03.09.2024 - 15:19

Güncelleme: 03.09.2024 - 15:19

Bulgaristan Savunma Bakanı Atanas Zapryanov, Bulgaristan'ın Ukrayna'ya Gvozdika obüslerini tedarik ettiğini duyurdu.

Zapryanov, Ukrayna'ya tedarik edilen askeri sevkıyat paketinin içindekilerin, “Bulgar ordusunun ihtiyaç duymadığı silah, teçhizat ve mühimmat” olduğunu söyledi.

Zapryanov, “Bulgaristan Ukrayna'ya çeşitli teçhizat, silah ve mühimmat birimlerini içeren sekiz askeri yardım paketi sağlamıştır. Tüm teslimatlar kesinlikle parlamentonun ilgili kararlarına uygun olarak yapıldı. Bunlar Bulgar ordusunun ihtiyaç duymadığı silah, teçhizat ve mühimmattır. Gvozdika obüslerinin bu paketlere dahil edildiğini teyit ediyorum. Gönderilen her şey cömertçe tazmin edilecek, bu para ordunun ihtiyaçlarına gidecek” dedi.

Daha önce de Bulgaristan Ukrayna'ya, ülke parlamentosunun aldığı karar uyarınca, toplam miktarı ve isimlendirmesi açıklanmayan mühimmat, üniforma, tıbbi malzeme ve hafif silahlar tedarik etmişti.

GVOZDİKA OBÜSÜ

2S1 Gvozdika, bir Sovyet kundağı motorlu obüstür. Araç, MT-LB temelli olup üzerine D-30 obüsü monte edilmiştir.

2S1, çok az hazırlık ile tamamen amfibidir ve kar veya bataklık koşullarında çalışabilmesi için çeşitli palet genişlikleri mevcuttur. NBC korumalıdır ve kızılötesi gece görüşü özelliğine sahiptir.