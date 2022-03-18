Burger King açıkladı: 'Rusya'daki işletmecimiz reddettiğinden 800 restoranımızı kapatamıyoruz'

18 Mart 2022 Cuma, 14:36

Burger King'in bağlı olduğu Restaurant Brands International şirketi, frençayzı reddettiği için Rusya'daki 800 restoranını kapayamadığını duyurdu.

Sputnik Türkçe'de yer alan habere göre, International Başkanı David Shear, çalışanlara gönderdiği mektupta, "İşletmenin ana operatörüyle temasa geçtik ve Rusya'daki Burger King restoran operasyonlarının askıya alınmasını talep ettik. Bunu yapmayı reddetti" dedi.

Shear, restoranları kapatmayı reddeden frençayzı Aleksander Kolobov'u zorlamak için Rus hükümetinin yardımına ihtiyaç olduğunu, ama bunun pratikte mümkün olmadığını bildiklerini söyledi.

Amerikan restoran markalarının çoğu, bağımsız işletmecilere 'franchising' vererek yurtdışına açılıyor. Ancak bu model, Rusya'da yumuşak karınları oldu.

STARBUCKS'IN KUVEYTLİ FRENÇAYZI KAFELERİ KAPATTI

Starbucks da Rusya'daki 100'den fazla kafesinin sahibi ya da işletmecisi değil. Ancak Burger King'in Rus frençayzının tersine, kahve devinin frençayzı olan Kuveyt merkezli Alshaya Grup Rusya'daki işletmelerini hemen kapatmayı ve 2 bin çalışanını mali olarak desteklemeyi hemen kabul etti.

ÜÇ KURULUŞLA ORTAKLIK YOLUYLA

Restaurant Brands International, 10 yıl önce Rusya'ya üç kuruluşla ortaklık yoluyla girdi: Günlük operasyonları kontrol eden Kolobov, özel sermaye ve varlık yönetimi şirketi Ukrayna Yatırım Sermayesi ve Rusya devletine ait VTB Bank ki, üçüncüsü Batı'nın yaptırımları kapsamına alındı.

'HİSSELERİ ELDEN ÇIKARMA SÜRECİNDEYİZ'

Restaurant Brands'in ortak girişimdeki yüzde 15'lik hissesini elden çıkarma sürecini başlattığını duyuran Shear, bunu hemen yapmak istediğini, ancak anlaşmanın şartları yüzünden biraz zaman alacağını söyledi.

'SÖZLEŞME İZİN VERMİYOR'

"Sözleşmeyi tek taraflı olarak değiştirmemize veya ortaklardan herhangi birinin aniden çekip gitmesine ya da sözleşmeyi tümden feshetmesine izin veren hiçbir yasal hüküm yok" bilgisini veren Shear, "Rusya'daki tüm Burger King operasyonlarını derhal askıya almak ister miyiz? Evet. Bugün operasyonların askıya alınmasını dayatabiliyor muyuz? Hayır" diye yazdı.