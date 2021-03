Burger King, tepki çeken 8 Mart paylaşımının ardından özür diledi

Burger King'in 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Twitter hesabından yaptığı paylaşım çok sayıda sosyal medya kullanıcısından tepki topladı.

"Kadının yeri mutfaktır" ifadelerinin yer aldığı paylaşımda şirket, restoran sektöründe çalışan kadın sayısının az olmasına dikkat çekmek istese de, kullandığı dil nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu.

Şirket, sildiği paylaşımın tamamında şunları söyledi:

"Kadının yeri mutfaktır, tabii ki eğer istiyorlarsa. Hala şeflerin yüzde 20'si kadın. Bir mutfak kariyeri fırsatı ile birlikte, kadın çalışanların sayısını artırarak restoran endüstrisindeki cinsiyet oranını değiştirme misyonundayız."

Burger King, gelen tepkilerin ardından paylaşımını silerek açıklama yayımladı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İlk tweet'imiz yanlış anlaşıldı ve özür dileriz. Amacımız, İngiltere mutfağında yer alan profesyonel aşçıların yalnızca yüzde 20'sinin kadın olduğuna dikkat çekmek ve aşçılık bursu vererek bunu değiştirmeye yardımcı olmaktı. Bir sonraki sefere daha iyisini yapacağız."

We hear you. We got our initial tweet wrong and we’re sorry. Our aim was to draw attention to the fact that only 20% of professional chefs in UK kitchens are women and to help change that by awarding culinary scholarships. We will do better next time.