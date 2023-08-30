Burger King'e 'Whopper' davası

Yayınlanma: 30.08.2023 - 11:09

Güncelleme: 30.08.2023 - 11:09

ABD'de bir hakim, fast food restoran zinciri Burger King'in itirazını reddederek, firmaya 'Whopper' burgerini restoran içindeki menülerde olduğundan büyük göstererek müşterileri aldattığı iddiasıyla dava açılabileceğine karar verdi.

Reuters'ın haberine göre, ABD'deki Miami Bölge Mahkemesi Hakimi Roy Altman, Burger King'in restoran içindeki menü tabelalarındaki Whopper fotoğrafları konusundaki iddialara karşı kendisini savunması gerektiğini belirtti.

'OLDUĞUNDAN DAHA BÜYÜK GÖSTERİYORLAR'

Bir grup Burger King müşterisi tarafından açılan davada, Whopper içindeki malzemelerin ekmeğin dışına taşıyor gibi gösterildiği, böylelikle burgerin olduğundan yüzde 35 daha geniş olduğu izlenimi yaratıldığı ve içinde iki kat daha fazla et var gibi gösterildiği iddia edilmişti.

Burger King ise 'resimdekine birebir benzeyen' burgerler servis etmek zorunda olmadığını savunmuştu.

'HAKSIZ KAZANÇ İDDİASIYLA DAVA AÇILABİLİR'

Burger King'in bu savunması karşısında Hakim Altman, 'jürinin makul insanların ne düşündüğünü söyleyeceğini' belirtti. Altman, 25 Ağustos Cuma günü kamuoyu ile paylaşılan kararında ayrıca müşterilerin ihmal ve haksız kazanç iddiasıyla dava açmasına izin verdi.

Burger King ise 29 Ağustos Salı günü bir açıklama yaparak 'davacıların iddialarının doğru olmadığını' savundu ve reklamlarda tasvir edilen burgerlerin 'ülke çapında müşterilere servis edilen milyonlarca Whopper sandviçiyle aynı olduğunu' iddia etti.

NE OLMUŞTU?

ABD'de McDonald's ve Wendy's hakkında da Brooklyn, New York federal mahkemesinde açılan dava devam ediyor.

Taco Bell'a karşı da Crunchwraps ve Meksika pizzası hakkında temmuz ayında dava açılmış ve bu ürünlerin reklamlarda görüldüğünün yarısı kadar malzeme içerdiği ileri sürülmüştü. Davaların her birinde en az 5 milyon dolar tazminat talep ediliyor.